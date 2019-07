Düsseldorf : 24-jähriger Gassigänger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Düsseldorf Eigentlich wollte er nur kurz mit dem Hund seiner Mutter Gassi gehen. Doch plötzlich umringten den 24-Jährigen drei Männer. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch und zogen dann ein Messer.

Den Schilderungen des Opfers zufolge war der 24-Jährige um 23 Uhr in einem Grünstreifen an der Ecke Itterstraße/Kaldenberger Straße unterwegs, um den Hund seiner Mutter auszuführen, das gab die Polizei Düsseldorf bekannt. Dann umringten ihn plötzlich drei unbekannte Männer. Nach anfänglichem Geplänkel um das Thema Rauchen, kamen die drei schnell zur Sache und forderten unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe des Handys. Anschließend durchsuchten sie den 24-Jährigen noch nach Wertsachen und eigneten sich sein Portemonnaie an. Schließlich entfernte sich das Trio in Richtung Münchener Straße.