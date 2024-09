Demo von „Düsseldorf stellt sich quer“ 230 Menschen zogen für das Recht auf Asyl durch die Innenstadt

So manchem Demonstranten mögen beim Gedanken an die Groß-Demo gegen die rechte AfD-Hetze Ende Januar in Düsseldorf mit mehr als 100.000 Menschen innerlich die Tränen gekommen sein. Doch der Wind hat sich in Deutschland in den vergangenen acht Monaten erheblich gedreht. Dass auch die etablierten Parteien spätestens nach den Anschlägen in Mannheim und Solingen eine verschärfte Asylpolitik fordern und umsetzen, gefällt weder Oliver Ongaro vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“, noch Vorstandsmitglied Marcel vom Verein „Flüchtlinge Willkommen Düsseldorf“, der am Oberbilker Markt das Wort ergriff: „Wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen“, forderte er die Menge auf.