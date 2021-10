Düsseldorfer Innenstadt : 23-jährige Radfahrerin bei Unfall tödlich verletzt – ADFC warnt vor „Horror-Kreuzung“

Düsseldorf Eine 23-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Düsseldorf im Bereich der Kreuzung Haroldstraße/Kasernenstraße tödlich verletzt worden. Eine Frau hatte sie in ihrem Mercedes angefahren und dann überrollt. Der ADFC nennt den Unfallort eine „Horror-Kreuzung“.

Auf der Haroldstraße ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin bog dabei nach Polizeiangaben von der Kasernenstraße in die Haroldstraße in Richtung Kavalleriestraße ein. Demnach habe es auf der Haroldstraße zu diesem Zeitpunkt einen Rückstau aus Richtung Schwanenmarkt gegeben. Die 72-Jährige erkannte diesen Stau zu spät und versuchte einen Aufprall mit dem vor ihr haltenden Wagen zu verhindern.