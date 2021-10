Düsseldorfer Innenstadt : 23-jährige Radfahrerin bei Unfall tödlich verletzt - ADFC: „Horror-Kreuzung“

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Düsseldorf Eine 23-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Düsseldorf an der Ecke Haroldstraße/Kasernenstraße tödlich verletzt worden. Eine Frau hatte sie in ihrem Mercedes angefahren und dann überrollt. Der ADFC nennt den Unfallort eine „Horror-Kreuzung“.

Auf der Haroldstraße ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin bog dabei nach Polizeiangaben von der Kasernenstraße in die Haroldstraße in Richtung Kavalleriestraße ein. Demnach habe es auf der Haroldstraße zu diesem Zeitpunkt einen Rückstau aus Richtung Schwanenmarkt gegeben. Die 72-Jährige erkannte diesen Stau zu spät und versuchte einen Aufprall mit dem vor ihr haltenden Wagen zu verhindern.

Dabei wich die Rentnerin nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen aus. Dort erfasste sie die 23-Jährige auf ihrem Fahrrad. Die junge Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und von dem Mercedes der 72-Jährigen überrollt.

Die 23-Jährige mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Düsseldorf erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Schutzstreifen für den Radverkehr trennen den Rad- und den Autoverkehr mit einer gestrichelten weißen Linie. Seit Ende April 2020 gilt auf den Schutzstreifen ein generelles Halteverbot für Autos.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bezeichnet die Unfallstelle in einem Posting bei Facebook als eine „der zahlreichen Horror-Kreuzungen in Düsseldorf“.

Bei dem Unfallgeschehen wurde noch ein weiterer Wagen beschädigt. Die 72-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren.

