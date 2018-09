Düsseldorf: 23-Jährig ein U-Bahn-Linie U72 belästigt und verfolgt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf In der Nacht zu Sonntag wurde eine 23-jährige Frau in der U-Bahnlinie U72 von drei jungen Männern sexuell belästigt. Als sie ausstieg und flüchtete, verfolgten die Männer sie. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere auch andere Fahrgäste der Rheinbahn.

Eine 23-Jährige war laut Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee in die U72 in Fahrtrichtung Bilk eingestiegen und hatte sich allein auf einen Vierersitz ans Fenster gesetzt. Laut Aussage der jungen Frau, seien nach kurzer Zeit drei unbekannte Männer zu ihr gekommen. Zwei von ihnen setzten sich ihr gegenüber, der dritte platzierte sich auf dem Sitz neben ihr. Der Fremde, der neben ihr saß, legte ihr den Arm um die Schulter, betatschte ihren Oberschenkel und griff ihr dann in den Schritt.