22 Verletzte in Düsseldorf : Strecke nach Straßenbahn-Unfall geräumt - trotzdem Probleme für Pendler

Düsseldorf Nach dem Straßenbahn-Unfall in Lierenfeld ist die Strecke am Mittwochmorgen wieder frei. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht. Trotzdem sorgt die Weiche, an der der Unfall passierte, für Probleme im Berufsverkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Straßenbahn war am Dienstagabend in Düsseldorf-Lierenfeld auf der Karl-Geusen-Straße entgleist. An dem Zug der Linie 705, der unterwegs nach Eller war, befanden sich rund 50 Fahrgäste. Bei dem Unfall seien 20 Menschen leicht und zwei Menschen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, konkretisierte ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend. Vorher hatte die Rheinbahn von 27 Verletzten berichtet. Die Bahn war in einer Kurve aus der Schiene gesprungen.

Die Räumungsarbeiten auf der Strecke dauerten bis in die Nacht zu Mittwoch. Ein Rüstzug hob die Straßenbahn wieder auf die Schienen. Diese Arbeiten gestalteten sich sehr zeitaufwendig, da jede Achse einzeln angehoben und ins Gleis gesetzt werden musste, berichtet die Feuerwehr. Anschließend reparierten Mitarbeiter der Rheinbahn die beschädigte Oberleitung. Gegen 2.15 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz, bei dem zu Spitzenzeiten rund 60 Kräfte vor Ort waren. Für die Einsatzdauer musste die Karl-Geusen-Straße teilweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Am Morgen gibt es trotzdem weiter Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Wie „Antenne Düsseldorf“ berichtete, kann die Weiche, an der der Unfall passierte, noch nicht wieder genutzt werden. Da sich diese jedoch an der Ausfahrt des Betriebshofs der Rheinbahn befindet, müssten sich alle Bahnen also eine Ausfahrt teilen und zum Teil große Schleifen fahren, um auf ihren Linienweg zu kommen. Die Rheinbahn meldete auf ihrer Website eine Weichenstörung im Bereich Lierenfeld. Demnach könne es auf den Linien 701, 704, 705, 706, 707, 708 und 709 für „unbestimmte Zeit“ zu Verspätungen kommen.

Bei einem weiteren Unfall mit einer Straßenbahn in der Landeshauptstadt gab es am späten Abend ebenfalls Verletzte. Dabei kollidierte die Tram mit einem Auto. Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt, wie der Sprecher sagte. Zwei Menschen waren zunächst noch in einem Auto eingeklemmt.

(top/hebu/dpa)