Mordkommission ermittelt in Düsseldorf : 22-Jähriger bei Messerstecherei schwer verletzt

Mordkommission ermittelt in Düsseldorf

Polizeiabsperrung an einem Einsatzort. Foto: dpa/Patrick Seeger

Oberbilk In der Nacht zum 17. Juni wurde ein 22-Jähriger bei einer Messerstecherei am Oberbilker Markt lebensgefährlich verletzt, wie jetzt bekannt wurde. Die Mordkommission ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei ist nach einer Messerstecherei auf der Suche nach einem Zeugen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni soll ein 22-Jähriger aus Düsseldorf bei einer Auseinandersetzung am Oberbilker Markt mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Etwa gegen 2 Uhr war der junge Mann mit einer Person aus einer anderen Gruppe aneinander geraten und mit einem Messer attackiert. Der 22-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und am selben Tag operiert.