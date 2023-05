In Planung seit 2012: Radschnellweg von Neuss in den Düsseldorfer Süden 2025 könnte der Bau des Radschnellweges beginnen

Und das ist der aktuelle Stand: Die Verwaltung der Stadt Düsseldorf habe 2022 ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung der von der BV 10 vorgeschlagenen Trasse entlang der Gleise in Hellerhof beauftragt. Das Ergebnis sei der Verwaltung im Februar 2023 vorgelegt worden. Dieses werde nun gesichtet und soll der BV 10 sowie der an das Gremium angesiedelten Arbeitsgruppe zum Radschnellweg noch in diesem Quartal zur Kenntnisnahme gegeben werden.