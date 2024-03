Große Ausstellung im Foyer RP-Fotograf Andreas Bretz zeigt seiner Bilder in der Handwerkskammer

In der Zeitung (und online ohnehin) sind alle diese Bilder seit Jahren in aller Farbenpracht zu bestaunen, bei der Ausstellung dagegen werden sie in Schwarz-Weiß zu sehen sein – also so, wie sie in den frühen Jahren seiner Fotografenlaufbahn gedruckt wurden: „Ich mag das bis heute am Liebsten so“, sagt der Fotograf: „Und es gibt in der ganzen Ausstellung nur ein einiges Bild, bei dem ich zugebe, dass es vielleicht in Farbe besser ist.“ Es zeigt zwei Golfer, die ihrem Hobby nachgehen, auf einer Wiese in sattem Grün und mit dem Rheinturm im Hintergrund.