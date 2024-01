Sauberkeit in Düsseldorf 2023 wurden 300 Tonnen Abfall in Saisontonnen gesammelt

Dies sei, so die Stadt in ihrer Mitteilung, mit ein Grund für eine bessere Stadtsauberkeit. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) erklärte dazu: „Durch die rund 400 Saisontonnen, die mit prägnanten Slogans versehen wurden, haben wir ein umfangreiches Entsorgungsangebot auf den beliebten Freizeitflächen geschaffen. Dieses wurde auch ausgiebig genutzt, wie sich am gesammelten Müll festmachen lässt.“ Daher werde man auch 2024 an diesem Konzept festhalten. Neben den Saisontonnen setzt die Stadt auf dicht getaktete Reinigungs- und Leerungsdurchgänge, insbesondere an Wochenenden.