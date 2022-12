Benrather Schloss soll für 60 Millionen Euro saniert werden 2023 werden die Arbeiten am Schloss sichtbar

In den vergangenen Jahren liefen dazu die Vorarbeiten, in diesem Jahr standen schon erste Arbeiten an der Schlosstreppe zum Spiegelweiher hin an. In insgesamt vier Modulen soll die Sanierung über die Bühne gehen. Anfang 2023 soll das Paket für das erste Modul an den Bundesrechnungshof gehen, um sich die Genehmigung für die Maßnahmen zu holen. Wie lange das dauert? Nicolas Mass kann dazu nichts Genaues sagen: „Von sechs Wochen bis sechs Monate. Wir wissen es nicht.“ Für die Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes für das Corps de Logis hat die Stiftung Schloss und Park Benrath ein Hamburger Büro rund um den Brandenburger Dombaumeister beauftragt.