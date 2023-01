Ansturm in Düsseldorf befürchtet Wohngeld für 20.000 Haushalte mehr

Allein in den ersten fünf Tagen des neuen Jahres sind 556 Anträge auf Wohngeld beim Amt für Wohnungswesen eingegangen, mehr als dreimal so viele wie üblich in einer Woche. Um den Ansturm zu bewältigen, werde die Wohngeldstelle personell aufgestockt, teilte die Stadt mit – von 30 auf 60 Stellen. Das neue Personal werde laufend geschult und eingearbeitet, doch das dauert. „Es sind sechs Monate Einarbeitung nötig, um Erstanträge aufnehmen zu können, selbstständige Sachbearbeitung ist in der Regel erst nach 18 Monaten möglich. Wir brauchen Fachpersonal“, sagte Amtsleiterin Friederike Nesselrode kürzlich im Wohnungsausschuss.