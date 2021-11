Sicherheit in Düsseldorf : 20-Jähriger bei Streit in der Altstadt mit Taschenmesser verletzt

Düsseldorf Am Freitagabend kam es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt. Ein 18-Jähriger verletzte dabei einen jungen Mann mit einem Taschenmesser.

Am Freitagabend kam es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt, meldete die Polizei am Sonntag. Unter einem Vordach am Grabbeplatz entwickelte sich eine Schlägerei – hierbei wurde ein 20-Jähriger mit einem Messer am Rücken verletzt.