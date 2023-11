Viel mehr Teilnehmer als erwartet 1800 Menschen bei jüdischem Friedensmarsch in Düsseldorf

Bei der Kundgebung am Johannes-Rau-Platz hatte Oded Horowitz das erste Wort. Er kritisierte, dass die Rolle Israels in dem Krieg gegen die Hamas in der Öffentlichkeit verdreht werde: „Plötzlich ist Israel der Aggressor. Und auch in Deutschland bejubeln Menschen das Töten von israelischen Zivilisten.“ Als Jude fühle er sich daher in Deutschland aktuell nicht sicher, sagte Horowitz – und forderte die Bürger zur Unterstützung auf. „Wir dürfen die Straßen nicht Menschen überlassen, die politisch ganz anders ticken.“ Nicht das islamische Gesetz Scharia, sondern das Judentum gehöre zu Deutschland. Um das zu demonstrieren, schlug der Chef der etwa 7500 Mitglieder starken Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf vor, dass alle in Deutschland für einen Tag lang eine Kippa tragen sollen – die klassische Kopfbedeckung jüdischer Männer.