Förderung von Bund und Land Mehr Geld für Sozialpädagogen und Handwerker

Soziale Herkunft darf nicht über den Bildungserfolg eines Kindes entscheiden: Seit Jahren prägt diese Forderung die bildungspolitische Debatte bei Kultusminister-Konferenzen und in Talkshows. Doch in Deutschland geschieht genau das immer noch viel zu häufig. Mit dem „Startchancen-Programm“ des Bundes und der Länder kommt jetzt Bewegung in das Thema. Profitieren davon wird auch Düsseldorf. 18 Schulen in der Landeshauptstadt können teilnehmen – wenn sie dem Schulministerium bis Ende Mai eine Zusage erteilen. Neben einigen Grundschulen gehören dazu zwei Gesamtschulen, drei Hauptschulen und ein Berufskolleg. „Wir haben unsere Zusage bereits verschickt, denn wir können jede Form einer weitergehenden Unterstützung gut gebrauchen“, sagt Jürgen Weitz, Leiter der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller. Wer teilnimmt, kann unter anderem zusätzliche Mitarbeiter, wie Sozialpädagogen, pädagogische Fachkräfte oder Handwerksmeister einstellen, zudem kann Geld aus dem Programm für eine zeitgemäßere Lernumgebung oder für Fortbildungen eingesetzt werden. „Weitere Einzelheiten erfahren wir im Juni“, sagt Weitz.