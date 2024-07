Fernöstliche Riten Die unterschätzte Kunst

Mit einem vielstimmigen „Happy Birthday“ hat der Origami-Kurs im Zentrum plus Oberkassel seinen 18-jähriges Bestehen gefeiert. „Ich freue mich sehr, dass so viele Interessierte gekommen sind und ich hoffe, dass alle genug Neugierde mitgebracht haben. Denn heute haben auch die Gäste Gelegenheit herauszufinden, warum wir so viel Freude am Falten haben,“ sagte Maria Rönsberg-Peil zur Begrüßung. Und sie dankte Petra Buchta-Meuser, Teamleiterin des Zentrum plus, der Sozialarbeiterin Merle Forchmann und ihrer den Kurs unterstützenden Kollegin Akiko Assai-Berger für die gute Zusammenarbeit.