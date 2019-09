Gericht in Düsseldorf : 18-Jähriger rastet aus und verletzt Polizisten

Düsseldorf Gegen den Gerresheimer ist Anklage erhoben worden. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte den schwer alkoholisierten Heranwachsenden im Dezember 2018 auf der Gumbertstraße angetroffen. Doch der junge Mann wollte sich nicht helfen lassen.

Kein noch so schwerer Rausch rechtfertigt irgendwelche Ausraster: Das soll ein 18-jähriger Randalierer demnächst vor dem Jugendgericht erfahren. Gegen den Gerresheimer ist Anklage wegen vier erheblicher Straftaten erhoben worden – begangen gegen zwei Sanitäter und vier Polizisten, die ihm Ende 2018 helfen wollten. Nahe dem S-Bahnhof Eller-Mitte war er damals volltrunken angetroffen worden, soll die Amtsträger sofort übel attackiert haben, so dass zwei Polizeibeamte hinterher sogar dienstunfähig waren.

Als er liegend abtransportiert werden sollte, warf er sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf eine Hand eines Beamten und versuchte, sich im Liegen mit den Knien und dem Kopf wieder hoch zu drücken, so die Anklage weiter. In die Wache musste er hineingetragen werden, weil er trotz Fesseln an Händen und Füßen immer wieder versucht habe, nach den Polizisten zu treten. Kaum war er in der Haftzelle, nutzte er laut Anklage die erste Chance, um mit beiden Beinen wuchtig gegen das Knie eines Beamten zu treten, ihn dadurch zu verletzen. Einem anderen Polizisten habe er beim Gerangel den Daumen verdreht. Eine Blutprobe ergab später fast zwei Promille. Die Anklage wirft ihm Widerstand vor, Beleidigung und tätliche Angriffe auf Amtsträger bis hin zur gefährlichen Körperverletzung. Einen Termin für den Prozess beim Amtsgericht gibt es noch nicht.