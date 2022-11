Hilfe für die Ukraine 17.700 Dosen Lebensmittel für Düsseldorfs Partnerstadt Czernowitz

Czernowitz liegt in der westlichen Ukraine und damit nicht im Kriegsgebiet. Die Stadt ist jedoch Anlaufstelle für zahlreiche Binnenflüchtlinge aus dem Osten des Landes, mehr als 100.000 Menschen haben nach offiziellen Angaben schon in der Region Schutz gesucht. Für ihre Versorgung werden die Spenden benötigt. „Leider hat sich die Situation in unserer Partnerstadt nochmal zugespitzt“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller: „Czernowitz wird zwar nicht direkt angegriffen, doch auch hier ist die Stromversorgung seit über einer Woche stark eingeschränkt. Daher werden nun Spenden für Stromaggregate und deren Transport benötigt." Auch eine mit Propangas betriebene Feldküche der Caritas soll helfen, die Versorgung der Geflüchteten unabhängiger von der Stromversorgung zu machen. Die Caritas bittet weiter um Spenden unter: Caritasverband Düsseldorf; IBAN: DE70 3005 0110 0088 0088 00; Stadtsparkasse Düsseldorf; Stichwort Caritas Czernowitz