Protest verlief weitgehend friedlich 17.000 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Düsseldorf

An der Spitze des Zuges, der sich mit leichter Verspätung gegen 14.40 Uhr in Bewegung setzte, hielt zumindest eine Person ein Plakat mit dem Spruch „From the River to the Sea, Palastine will be free“ in die Höhe. Auch das werde man sicherstellen, sagte der Polizeisprecher, denn dabei handele es sich ebenfalls um eine Straftat. Das werde von der Staatsanwaltschaft so bewertet. Grundsätzlich habe man „konsequent und niederschwellig“ eingegriffen.