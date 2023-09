Fotos 17.000 Musikfans kamen zu „Oper für alle“

Die Sonne ging gerade unter, als im Rheinpark in Golzheim "Oper für alle" begann. Essen und Getränke durften die Gäste mitbringen - und Picknickdecken und ihre Hunde. „Oper für alle“ am Samstagabend im Rheinpark Golzheim war ein großer Erfolg. 17.000 Gäste kamen und lauschten berühmten Opernstücken. Schon Tage zuvor hatte Opern-Intendant Christoph Meyer sehnsüchtig in die Wetter-App geschaut. Am Ende war es geglückt: Bei milden 22 Grad ging ein Weltklasse-Programm über die Bühne.