Gewalt in Düsseldorf : 17-Jähriger steht nach Altstadt-Messerstecherei vor Gericht

Düsseldorf Im Oktober soll ein 17-Jähriger aus Essen einen anderen Minderjährigen in der Altstadt mit einer Mini-Machete niedergestochen haben. Nun findet der Prozess wegen versuchten Totschlags statt.

Der Verdächtige wurde von einer Überwachungskamera der Düsseldorfer Polizei gefilmt. In Zusammenarbeit mit der Essener Behörde konnte die Polizei ihn identifizieren. Im Februar wurde er im Alter von 16 Jahren an seinem Wohnort in Essen festgenommen. Darum findet auch der Prozess vor dem dortigen Landgericht statt. Da der Angeklagte noch minderjährig ist, wird die Verhandlung nicht öffentlich sein.

In der Düsseldorfer Altstadt war diese Messerstecherei die zweite blutige Tat in kurzer Zeit. Nur eine Woche zuvor wurde am Burgplatz ein 19-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche niedergestochen. Er wurde so schwer verletzt, dass er wenige Tage später starb. Die Forderungen nach strengeren Regeln in der Altstadt wurden nach den Vorfällen immer lauter. Mittlerweile hat das Land eine Waffenverbotszone eingeführt. Seitdem ist abends und an Wochenenden etwa das Mitführen von Messern – auch von Modellen mit kürzeren Klingen – verboten. Auch Stadtverwaltung und Polizei haben ein neues Projekt initiiert, um die Sicherheit in der Düsseldorfer Innenstadt zu verbessern, unter anderem mit einer Anlaufstelle am Rheinufer und Streetworkern.