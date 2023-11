Protestzug in Düsseldorf Nächste Palästinenser-Demo ist für den 11.11. geplant

Info

Strafbar Strafrechtlich relevant waren bei der Demo mehrere Plakate, die den Holocaust relativierten, etwa eines, auf dem eine Bombe mit der Jahreszahl 2023 und eine Dusche mit der Jahreszahl 1933 gezeigt wurde. Bei den Versammlungen wird häufig die Parole verwendet: „palestine will be free, from the river to the sea“. Soweit dies im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel geschieht, ist aus Sicht der Staatsanwaltschaften ein Anfangsverdacht wegen der Billigung von Straftaten gem. § 140 StGB gegeben. In Betracht kommt auch eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung gem. § 130 StGB.

Deutung Es gibt keinen festen Katalog von verbotenen Sprüchen. Vielmehr sind Aussagen von der Polizei stets auf der Grundlage des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen.