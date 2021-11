In Wohnung in Düsseldorf

Ein 16-jähriger Junge aus Düsseldorf-Hassels ist in einer Wohnung in Düsseldorf wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Er war am Dienstag als vermisst gemeldet worden.