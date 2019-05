Wohnraum in Düsseldorf : Wohnungen für Uniklinik-Mitarbeiter dank Modellprojekt

So wird das U-förmige Gebäude aussehen, das aktuell an der Witzelstraße entsteht. Hier sollen ausschließlich Mitarbeiter der Uniklinik einziehen. Foto: SWD

Düsseldorf An der Witzelstraße entsteht gerade ein Neubau mit knapp 160 Wohnungen in verschiedenen Größen. Diese sollen komplett an Beschäftigte des Krankenhauses vermietet werden, die Hälfte der Wohnungen ist öffentlich gefördert. Möglich macht es eine neue Form der Kooperation.

Von Nicole Lange

Die Universitätsklinik kooperiert mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD), um günstiges Wohnen für Fachkräfte zu ermöglichen. Die SWD wird ein Gebäude an der Witzelstraße mit 159 Wohnungen unterschiedlicher Größen und Preisklassen zur Verfügung stellen, die exklusiv an die Mitarbeiter des Krankenhauses vermietet werden sollen. Allein 79 davon sind öffentlich geförderte Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein benötigt wird – sie sind vor allem für die Mitarbeiter unterer Einkommensklassen gedacht, die Mieten liegen bei 6,25 bis 7,25 Euro je Quadratmeter. Weitere 31 Wohneinheiten gehören zum preisgedämpften Segment, der Rest ist freifinanziert. Das Gebäude soll 2020 fertiggestellt werden.

Der Vorstandschef des Universitätsklinikums (UKD), Frank Schneider, wies darauf hin, dass das Krankenhaus mit rund 7000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Stadt sei. Gleichzeitig ist es der einzige Maximalversorger Düsseldorfs – also ein Krankenhaus, dessen Leistungen und medizinisch technische Einrichtungen deutlich über die anderer Kliniken hinausgehen: „Aber wir haben ein Problem mit der Mangelware Fachkräfte“, fügte er hinzu. Einige hätten bereits gekündigt, weil man ihnen keine kostengünstige Betriebswohnung anbieten konnte. „Aber wir werden verhindern können, dass einige Mitarbeiter kündigen, wenn wir ihnen eine geeignete Wohnung anbieten können.“ In einer attraktiven und entsprechend „preisintensiven“ Stadt wie Düsseldorf mit einem umkämpften Mietmarkt sei das ein gutes Argument, um Bewerber vom UKD zu überzeugen, fügte der kaufmännische Direktor der Uniklinik, Ekkehard Zimmer, hinzu. Er wies auch auf die kurzem Wege zwischen der Witzelstraße und dem Krankenhaus hin.

Info Wohnungen und eine neue Kita in Bilk Die SWD Die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf verwaltet aktuell knapp 9000 Wohnungen im Stadtgebiet und hat das Ziel, weiteren preiswerten Wohnraum zu schaffen. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Düsseldorf. Das Unternehmen bietet unter anderem auch Seniorenwohnungen an, betriebliches Wohnen gab es bisher aber noch nicht. Das Projekt Das Wohngebäude an der Witzelstraße entsteht auf sem so genannten Hasenclever-Gelände in Bilk, dem ehemaligen Industriegelände der SMS Schloemann-Siemag AG. Neben den Wohnungen wird hier auch eine vierzügige Kita gebaut.

Düsseldorf hat in vielen Bereichen des städtischen Lebens ein Fachkräfte-Problem: Es fehlen etwa Fahrerinnen und Fahrer bei der Rheinbahn, Pflegekräfte in Kliniken und Altenheimen sowie Erzieherinnen in den Kitas. Am Donnerstag beschloss der Rat sogar, dass ein Maßnahmenkatalog erstellt werden soll, um mehr Fachkräfte für Düsseldorf zu begeistern – etwa durch bessere Wertschätzung für bestimmte Berufsfelder oder Arbeitszeitmodelle. Für viele Beschäftigte in eher niedrigen Lohngruppen ist aber auch das Thema Geld entscheidend – und vor allem die Frage, ob sie sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes eine Wohnung leisten können.

Bei der Uniklinik sind den Angaben zufolge etwa 1000 Arbeitskräfte beschäftigt, die mit ihrem Verdienst im Bereich der geförderten Wohnungen liegen – vor allem Teilzeitkräfte, Schüler und Praktikanten. In der Einkommenskategorie für preisgedämpfte Wohnungen gebe es rund 2400 Beschäftigte. Die Geschäftsführerin der SWD, Eva-Maria Illigen-Günther, sagte, man freue sich, vor allem für geringer verdienende UKD-Beschäftigte ein bezahlbares Mietangebot zu machen.