Prozess in Düsseldorf 155 Kilogramm Cannabis - mutmaßlicher Dealer vor Gericht

Zwischenzeitlich wurde es in dem Prozess um den mutmaßlichen Cannabis-Dealer aus Düsseldorf doch noch unruhiger. Der Prozess verläuft bisher recht einmütig, was auch daran liegt, dass der Angeklagte Zija R. weitgehend geständig ist. Doch am dritten Prozesstag ist einer seiner Verteidiger nicht mehr zufrieden mit der verhandelnden Strafkammer.