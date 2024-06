Opern-Projekt Düsseldorf 15.000 Unterschriften könnten für den Schutz der Hofgarten-Bäume sorgen

Die Kritik an einem Neubau der Oper an der Heinrich-Heine-Allee nimmt zu. Knapp 15.000 Menschen haben sich innerhalb von nur zwei Wochen einer Online-Petition der Baumschutzgruppe Düsseldorf angeschlossen. Sie wendet sich gegen Baumfällungen im Gartendenkmal Hofgarten. Für den Donnerstag nächster Woche kündigt die Vorsitzende Andrea Vogelgesang eine Demonstration vor dem Rathaus an. Sie sei bereits bei der Polizei angemeldet. An diesem Tag soll der Architektenwettbewerb für die neue Oper und die Ersatzoper an der Messe beschlossen werden.