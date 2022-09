Wettstreit der Düsseldorfer Unternehmensbands : 15.000 Euro für den Kampf gegen Hunger

Düsseldorf Beim Wettbewerb um die beste Unternehmens-Band der Stadt gewann die Kriminalpolizei. Der Erlös des Konzerts geht an die Welthungerhilfe.

Dabei treten im Henkel-Saal Hobbymusiker verschiedener in der Düsseldorfer Unternehmen gegeneinander an. Eine meist hochkarätig besetzte Jury entscheidet über den Sieger und den neuen Träger des inoffiziellen Titels „Beste Unternehmensband Düsseldorf“. „Ich frage mich, ob die Firmen die Bands nicht eingekauft haben oder ob die wirklich ganztags etwas anderes arbeiten. Die sind so gut, das könnten Profimusiker sein“, urteilte Kasalla-Frontmann Bastian Campmann, der mit seinem Bandkollegen Nils Plum und Deutsch-Pop-Musikerin Jazzy Gudd in der Jury saß.

Mutter will in Vergewaltigungsprozess aussagen

Hotelschiff in Düsseldorf : Mutter will in Vergewaltigungsprozess aussagen

15.000 Euro kamen so für die Projektarbeit der Welthungerhilfe in Sierra Leone zusammen, einem der am stärksten von Hunger betroffenen Ländern der Welt. Bürgerkrieg und Ebola-Epidemie wirken dort bis heute nach. Corona und Klimakrise haben die Ernährungssituation dramatisch verschärft. Rund 30 Prozent der unter Fünfjährigen sind für ihr Alter zu klein, ein Indikator für chronische Unterernährung. Mit neuen Anbautechniken und ökologischem Gemüseanbau soll die Ernährung der Familien gefördert und der Kreislauf aus Hunger und Armut durchbrochen werden.

„Ich habe mich unglaublich gefreut, dass nach zwei Jahren Corona-Pause ‚Rock gegen Hunger‘ wieder durchgeführt werden konnte“, so Fotiadis. „Und auch die Bands waren richtig heiß darauf, mitzumachen.“ Mit „einer Gitarrenlänge Vorsprung“, so die Jury gewann den Wettbewerb „D-Vice“. Die Polizei hat damit offiziell die „beste Unternehmerband Düsseldorfs“.