Ausstand in Düsseldorf 1500 Mitarbeiter der Rheinbahn streiken

In der kommenden Woche ist dann am Montag und Dienstag (20. und 21. März) der Nahverkehr in Köln samt aller Stadtbahnen betroffen, wie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mitteilten. Zum Teil habe der Ausfall auch Auswirkungen auf Bonn, hieß es in einer KVB-Mitteilung. Bereits letzte Woche wurden kommunale Nahverkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen bestreikt. Einige davon mehrfach.