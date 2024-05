Pro-Palästina-Versammlung an der Heinrich-Heine-Universität „Die haben doch keine Ahnung von Geschichte“

Zwischen den Beiträgen skandierten die vielfach mit Kufiyas ausgestatteten Demonstranten „Free Gaza, Free Palastine“. Gleichzeitig fanden sich in geringer Entfernung etwa 20 Sympathisanten Israels zu einer Gegendemonstration zusammen. „Ich bin ein Jude, der einfach versucht, friedlich in Deutschland zu leben. Das ist immer weniger möglich“, sagte der Student Anton Tsirin. Ein Dialog mit der anderen Seite sei kaum möglich sagt er. „Natürlich muss man über das Leid aller Menschen sprechen. Aber nicht mit Antisemiten und Holocaust-Leugnern“, fügte er hinzu. Laut Tsirin sei die Stimmung in Deutschland in den letzten Jahren „immer antisemitischer“ geworden. „Ich trage auch deshalb bewusst in der Öffentlichkeit die Kippa und werde mittlerweile oft angefeindet. Gerade gestern wurde mir in aggressiver Weise einfach so auf offener Straße „Free Palastine“ hinterher gerufen“, sagte der Düsseldorfer.