Im Düsseldorfer Süden pflanzt die Stadt neue Straßenbäume 15 Parkplätze fallen für 40 neue Bäume weg

An der Bruchhausenstraße fällt für einen neuen Schnurbaum ein Parkplatz weg. Die anderen 14 bleiben laut Stadt bestehen. An der Marconistraße fallen für die Pflanzung von vier Erlen vier Parkplätze weg. In Höhe der Hausnummern 33, 39 und 44/46 bleiben 50 Parkplätze erhalten. An der Händelstraße in Benrath sind drei neue Ulmen geplant, für zwei von ihnen fällt je ein Parkplatz von derzeit vier Stellflächen weg, der dritte Baum wird in einer Grünanlage gesetzt. An der Haus-Endt-Straße sind zwei neue Blumeneschen geplant, dafür entfällt einer der vorhandenen sieben Parkplätze. An der Karl-Hohmann-Straße sind vier neue Platanen vorgesehen, dafür entfallen vier Parkplätze. 34 Parkplätze stehen weiterhin zur Verfügung. Am Paulinenplatz werden zwei neue Eichen gepflanzt, dafür müssen zwei der elf Parkplätze weichen. An der Sophienstraße Höhe Hausnummer 27 sind zwei Eisenbäumen geplant, dafür fällt ein Parkplatz weg.