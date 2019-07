Jugendlicher schwer verletzt : 15-jähriger Radfahrer von Straßenbahn in Düsseldorf erfasst

15-jähriger Radfahrer von Straßenbahn in Düsseldorf erfasst

Düsseldorf Am Samstagmorgen ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad von einer Straßenbahn der Lini U75 erfasst worden. Der Junge musste schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.25 Uhr in Kaiserswerth an einem unbeschrankten Bahnübergang. Nach dem bisherigen Stand fuhr der 15-Jährige mit seinem Fahrrad trotz Rotlicht und halbseitig geschlossener Bahnschranke über den Bahnübergang an der Kittelbachstraße aus Richtung Kaiserswerth kommend.