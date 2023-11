Gedenken an israelische Opfer 1420 Kerzen brennen am Burgplatz in Düsseldorf

Schließlich brannten tatsächlich 1420 Kerzen am Burgplatz. Jede einzelne erinnerte an eines der Opfer, die beim terroristischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ermordet wurden. Der FDP-Ortsverband hatte zu einer „Mahnwache zum Gedenken an die Opfer der Terrorattacke durch die Hamas in Israel“ aufgerufen.