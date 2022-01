Versorgung in Düsseldorf : 1400 Haushalte am Montagvormittag ohne Strom

Düsseldorf Am Montagvormittag ist in Teilen von Düsseldorf der Strom ausgefallen. Rund 1400 Haushalte waren betroffen. Die Ursache ist noch unklar.

Am Montagvormittag ist in Teilen von Düsseldorf der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke auf Anfrage bestätigten, betraf der Ausfall vor allem den Stadtbezirk 5. In Teilen von Angermund und Wittlaer, aber auch im Bereich der Eckener- und der Flughafenstraße sei der Strom von 8.46 Uhr an ausgefallen, sagte eine Sprecherin. Rund 1400 Haushalte waren betroffen.