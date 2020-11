Industrie in Düsseldorf : 1300 Leiharbeiter müssen gehen

Düsseldorf Mitarbeiter des Sprinter-Werks haben für Dienstag Kundgebungen angekündigt.

Von drei wird nun auf zwei Schichten reduziert, die Nachtschicht entfällt. Diese Umstellung und die seit 2014 bestehenden Pläne bestätigt auch Daimler. Man habe 2019 schon auf 2,5 Schichten umstellen wollen, das dann aber aufgrund der sehr guten Auftragslage verschoben. Während man aktuell in drei Schichten auch Produktionsrückstände durch die Corona-Krise aufholen wolle, „erwarten wir für die kommenden Quartale einen Rückgang der Nachfrage in den verschiedenen Märkten“, sagt Sprecherin Silke Walters. Zur vertraglichen Situation der Leiharbeiter will sich Daimler nicht äußern. Nur so viel: 220 befristet beschäftigte Mitarbeiter bekamen das Angebot für eine Vollzeitstelle.

Nicht abfinden mit dem Abbau der Leiharbeiter will sich ein „Solikreis“ des Werks. Der kritisiert in einem offenen Brief an die Ratsfraktionen Düsseldorfs, dass „Leiharbeit Mittel für Massenentlassungen“ sei. Der Solikreis plant zwei Kundgebungen, zu denen auch die Politiker eingeladen sind. Der erste Termin ist am Dienstag um 5 Uhr, Tor 3, An der Piwipp. Der zweite Termin folgt am gleichen Tag um 13.30 Uhr an Tor 1, Rather Straße 51. Offen ist, wie viele Mitarbeiter der Demonstration folgen werden, da die IG Metall mit einem hohen Organisationsgrad in der Belegschaft nicht zu der Kundgebung aufruft.