Mordkommission ermittelt 13-Jähriger in Düsseldorf-Oberbilk niedergestochen

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen kam es an der Siegburger Straße zu dem Angriff des 15-Jährigen auf den 13-Jährigen. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 15 Jahre alte Tatverdächtige dabei auf den 13-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Sofort alarmierte Streifenteams der Polizei konnten den mutmaßlichen Angreifer festnehmen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Polizeieinsatzes war die Siegburger Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Aufgrund der Schwere der Tat wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.