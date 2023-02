Bewegender Aufklärungsfilm 125.000 Klicks für Düsseldorfer Alzheimer-Video

Der Zuschauer bekommt auf aufrüttelnde Art einen kurzen Einblick in das Leben mit der Krankheit. Wie eine Frau morgens daran scheitert, sich eine Tasse Kaffee einzugießen und sich die Hand verbrüht. Wie sie im Supermarkt ihre Orientierung verliert, der Kassierer plötzlich halbnackt zu sein scheint und sie auf der Straße ihren Partner nicht wiedererkennt und die Annäherungsversuche ihres Mannes mit aller Kraft zu verhindern versucht. Und immer wieder passiert es: Dass das, was sie sieht, aus einzelnen, nicht so recht zusammenpassenden Puzzlestücken zu bestehen scheint.