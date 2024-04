Ausverkauftes Event in Düsseldorf 12.000 Fans feiern das Final Four der Baller League

Auch in den normalen Rängen feierten Fans die Baller League: „Wir waren jeden Montag in Köln dabei – von Spieltag eins an. Es macht super Spaß, die gesamte Saison lang und auch heute beim Final Four“, sagen Lara und Jessi aus Dortmund, die es mit den Las Ligas Ladies halten, das Team der beiden Bundesligaspielerinnen Jule Brand (VfL Wolfsburg) und Selina Cerci (1. FC Köln). „Ich war selber beim VfL Bochum und habe schon gegen beide gespielt“, sagt Jessi. Heute unterstützen sie das Team der beiden DFB-Spielerinnen in der Baller League, sind sogar im offiziellen Fanclub des Teams organisiert. „In der zweiten Saison sind wir in jedem Fall auch wieder dabei.“