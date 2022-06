Düsseldorfer Altstadt : 1200 Menschen passen auf Eventfläche der Kämmerei

Düsseldorf Vor acht Jahren verließen die städtischen Beamten die alte Kämmerei. Jetzt liegt der Bauantrag für Sanierung und Umbau des Denkmals auf dem Tisch.

Der Bauantrag sieht im Erdgeschoss zwei Versammlungsräume vor, worunter ein Veranstaltungssaal und eine Gastronomie zu verstehen sind. Die Eventfläche entsteht in der ehemaligen Kundenhalle, laut Art-Invest wird hier Platz für bis zu 1200 Personen sein – die Altstadt bekommt also einen neuen Saal für Feiern und Tagungen, was als positiv zu bewerten ist, da hier eine große Nachfrage besteht. In der Gastronomie soll an Tischen Platz für bis zu 250 Gäste sein. Zudem sind im Erdgeschoss Ladenflächen geplant, sie werden wie heute vor allem im Bereich der Arkaden angesiedelt. Ab dem 1. Obergeschoss sind moderne Büro- und Verwaltungsräume vorgesehen.