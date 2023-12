Unterstützung von japanischen Firmen 120 Kilogramm Müll in 45 Minuten gesammelt

Spogomi ist ein Kombiwort von Sport und Gomi, was auf japanisch so viel heißt wie Müll sammeln. Die deutsche Ausscheidung hatten Charlotte Schmitz, Meike und Finja Lukat gewonnen. Sie sind im November zum World Cup nach Tokio geflogen. „Dort gibt es im öffentlichen Raum keine Mülleimer und doch ist die Stadt extrem sauber. Die Behälter werden nicht benötigt, weil jeder seinen eigenen Müll mit nach Hause nimmt“, berichtet Schmitz. „Da ist es umso erschreckender, wie achtlos die Menschen hier mit ihrer Umwelt umgehen und so viel Unrat auf den Straßen entsorgen.“ Auch Schmitz kann bestätigen, dass der öffentliche Raum in Japan viel sauberer ist. Eiichiro Kawasaki weiß, woran das liegen kann. „In Japan gibt es keine Firmen, die die Schulen reinigen. Dafür sind die Schüler und Schülerinnen verantwortlich.“ Die Japaner lernen also von klein auf, ihre Umwelt sauber zu halten.