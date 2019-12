Ausländeramt Düsseldorf : 114 Abschiebungen fielen aus

Düsseldorf Die Stadt hat in diesem Jahr 84 Personen abgeschoben, deren Asylverfahren keinen Erfolg hatte. 64 weitere reisten freiwillig aus. In 114 Fällen steht die Abschiebung noch an, konnte aber aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen – mal waren Betroffene untergetaucht, mal fehlte das Personal, um die Ausreise zu begleiten.

Anfang des Jahres hatten Rechnungsprüfer bei zwei von 30 Verfahren Fehler entdeckt. Der Servicepoint der städtischen Ausländerbehörde hatte in diesen Fällen Duldungen fälschlicherweise verlängert, bestätigte die Amtsleiterin Miriam Koch auf Anfrage einen „strukturellen Fehler“. Der sei „sofort abgestellt“ worden“, sagte Koch, nachdem das Prüfergebnis im nicht-öffentlichen Rechnungsprüfungsausschuss diskutiert wurde. Das Ausländeramt bearbeitet jährlich rund 9000 Duldungen. Asylbewerber müssen diese drei bis vier Mal jährlich neu beantragen.

