Urdenbacher Kämpe Nach 110 Jahren Warten sind die Störche zurück in Düsseldorf

Ein Besuch in der Urdenbacher Kämpe ist, wie in eine andere Welt einzutauchen: Ein Auenland aus Grün so weit das Auge reicht, der Altrhein links und rechts des Dammweges, auf dem man durch das Naturschutzgebiet wandert. Bäume ragen meterweise in die Höhe, Vögel zwitschern, Enten schnattern auf dem Wasser und tauchen auch mal ab. Der Geruch von feuchtem Moos und Gras liegt in der Luft, die Sonne scheint – so begrüßt die Natur am Donnerstagvormittag viele Spaziergänger, Hobbyfotografen und Entdecker.