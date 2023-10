Schnelles Internet 100.000 Glasfaseranschlüsse für Düsseldorf

Am Mittwoch dieser Woche kam die Überraschung: Das in Düsseldorf sitzende Unternehmen Metrofibre will unter der Marke Düsselfibre relativ schnell rund 100.000 Anschlüsse in der Stadt legen – im Norden soll es losgehen. Die Stadt will den Ausbau unterstützen, eine Absichtserklärung ist unterschrieben. „Unser Ziel ist, bis 2030 ganz Düsseldorf mit Glasfaser versorgt zu haben“, sagt Keller – und ergänzt: „Mit Düsselfibre und dem Ausbau in den nördlichen Stadtteilen machen wir den nächsten großen Schritt, weitere werden noch folgen. Für uns als Landeshauptstadt ist die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur ein Muss.“