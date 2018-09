Düsseldorf: 10.000 Kurden demonstrieren am Samstag für Öcalan

Großdemo in Düsseldorf : Kurden-Demo auf die Rheinwiesen verlegt

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder Kurden legen bei Demo Verkehr in Duisburg-Marxloh lahm

Düsseldorf Zwei Bundestagsabgeordnete der Linken haben für Samstag eine Demonstration vor dem Düsseldorfer Landtag angemeldet. Nach Gesprächen mit der Polizei wurde die Kundgebung auf die Oberkasseler Rheinwiesen verletzt. Mehr als 10.000 Kurden werden erwartet. In der Umgebung ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Kundgebung soll um 10 Uhr beginnen und bis etwa 20 Uhr dauern. Die Polizei geht nach den Kooperationsgesprächen von einem friedlichen Verlauf aus, rechnet aber mit erheblichen Verkehrsbehinderungen vor allem in der An- und Abreisephase. Diese werden dadurch verschärft, dass heute auch die Autobahn A46 im Dreieck Düsseldorf Süd und ab dem Nachmittag auch der Uni- und der Werstener Tunnel gesperrt sind. Ein Bürgertelefon ist ab 8.30 Uhr am Samstagmorgen unter der Rufnummer 0211 870 5555 geschaltet.

Eigentlich war für den 8. September ein kurdisches Kulturfestival in Dinslaken geplant. Wegen Mängeln im Sicherheitskonzept der Veranstalter hatte die Stadt das Fest aber untersagt.

Die Kundgebung in Düsseldorf, die dem Versammlungsrecht untersteht, könnte für Kurden aus Westdeutschland und den europäischen Nachbarländern eine Ersatzveranstaltung sein. In Dinslaken war mit 20.000 Besuchern gerechnet worden, in Düsseldorf werden nach einer aktualisierten Meldung mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet, die unter dem Motto „Schluss mit dem Verbot kurdischer Kultur! Freiheit für Abdullah Öcalan!" demonstrieren wollen.