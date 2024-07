Demo in Düsseldorf 1000 Mercedes-Mitarbeiter bei Protestzug – „Wir wollen unser Geld zurück“

In Autohäusern wurde kein Fahrzeug mit Stern verkauft, im Sprinterwerk stundenlang kein einziger Transporter gebaut – denn dieser Dienstagvormittag stand für die Mercedes-Beschäftigten in und um Düsseldorf ganz im Zeichen des Protests. Etwa 1000 regionale Mitarbeiter des Autoherstellers trafen sich an der Mercedesstraße in der Landeshauptstadt, um gemeinsam zu demonstrieren. „Dass der Vorstand die Niederlassungen verkaufen will, lässt sich nicht revidieren“, sagte Holger Konrath, Betriebsrat der Mercedes-Niederlassung Rhein-Ruhr. „Aber den Ausgleich dafür müssen wir uns erkämpfen.“