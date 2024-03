Proteste in Düsseldorf 1000 Gegendemonstranten bei Kundgebung des AfD-Kreisverbandes

Unter den Gegendemonstranten war auch Manfred Breuckmann. Der legendäre Fußball-Reporter, der für die ARD bei fünf Fußball-Welt- und fünf Europameisterschaften am Mikrofon saß, hat Verbindungen nach Düsseltal. „Ich finde nach wie vor, dass ich in dem Stadtteil, in dem ich zwölf Jahre lang gelebt habe, in dem ich die DEG Eishockeyspiele gesehen habe, Flagge zeigen muss“, erklärte Breuckmann. „Ich habe keinen Zweifel, dass die AfD eine andere Republik will. Da bin ich massiv dagegen.“