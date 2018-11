Düsseldorf: 100 Toilettenhäusschen verschachert - Bewährungsstrafe im Prozess vor dem Amtsgericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Das stinkt zum Himmel: 106 Toilettenhäuschen verkauften zwei Angestellte einer Recyclingfirma in die Niederlande – obwohl sie ihnen gar nicht gehörten. Das Geld lockte. Die beiden bekamen nun Bewährungsstrafen.

Ganz schnell ruchbar wurde Ende 2017 das plötzliche Verschwinden von 106 Toilettenhäuschen von einem Lagergelände in Düsseldorf. Am Dienstag gestanden vor dem Düsseldorfer Amtsgericht zwei Ex-Mitarbeiter einer Recycling- und Wasser-Firma, die vermietbaren Klos unter der Hand zum Stückpreis von 175 Euro in die Niederlande verschachert zu haben.