Brauchtum in Düsseldorf 100 Jahre Volmerswerther Schützen

Düsseldorf · Das Dorf ist in Partystimmung, am Wochenende lockt ein nostalgischer Jahrmarkt mit Zirkusvorführungen und Puppentheater. Neuigkeiten gibt es auch zur Kultgaststätte En de Ehd in Volmerswerth – was dahinter steckt.

25.06.2024 , 15:51 Uhr

Der Rhein als Panorama, welcher Stadtteil hat so was schon? Bernd Pohl (Bürgerverein, l.) und Andreas Meier (Schützenbruderschaft) Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel