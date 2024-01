Elfriede Steigleder aus Düsseldorf 100-Jährige erzählt vom „Wunder von Bern“

In 100 Jahren kann so einiges passieren. Im Falle von Elfriede Steigleder ein ganzes Leben. Oder mehrere, wenn man bedenkt, was die Seniorin bis zum heutigen Tage alles erlebt hat. Man könnte ganze Bücher damit füllen oder Fotobücher, wie sie jetzt auf dem Esstisch ihrer Wohnung vor ihr liegen.