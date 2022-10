Bilanz nach tragischem Fahrradunfall : 100 Düsseldorfer Brücken haben zu niedrige Geländer

Über dieses Geländer an der Brücke ist der Radfahrer gestürzt. Foto: Uwe-Jens Ruhanu/Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf An 30 Düsseldorfer Brücken sind die Geländer bereits erhöht, rund 100 fehlen noch. Aktuell sind die Arbeiten in Verzug, der Zeitplan bis 2029 soll aber nicht gefährdet sein. Am Wochenende war ein Radfahrer über ein zu niedriges Geländer in die Tiefe gestürzt.