Prozess in Düsseldorf Mutmaßlicher Ferrari-Dieb beteuert vor Gericht seine Unschuld

Angeblich habe das Amtsgericht einen unschuldigen Familienvater (31) jetzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das erklärte jedenfalls dessen Verteidiger – und will das Hafturteil nun anfechten. Doch das Gericht sah in der Summe keine ernsthaften Zweifel daran, dass dieser Angeklagte als Mitglied einer niederländischen Auto-Bande tätig war. Gemeinsam mit Profi-Komplizen soll er in einer Märznacht zwei kostbare Ferrari-Supersportwagen im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro aus einer Tiefgarage an der Schanzenstraße geholt haben. „Er hat damit nix zu tun“, winkte der Anwalt ab.